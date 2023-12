Ultim’ora | clamoroso De Laurentiis | annuncio bomba su Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023)di Aurelio Desul futuro di Victor, protagonista di una lunga trattativa per il rinnovo. Ha fatto tanto discutere il rinnovo di Victor, che nel corso dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha visto per ben nove volte il proprio agente, Roberto Calenda, incontrarsi con la società per porre nero su bianco l’accordo. Colloquio fitti, che in alcuni momenti erano sembrati arrivati ad una conclusione positiva, salvo poi arenarsi improvvisamente. Rinnovoimprovviso di ADL Il patron del Napoli, Aurelio De, nel corso dell’evento “Campania Felix”, in scena quest’oggi, avrebbe però rilasciato dichiarazioni calde, per non dire bollenti, sul futuro del numero 9 partenopeo. “Per ...