Ultime Notizie Roma del 02-12-2023 ore 16 | 10

(Di sabato 2 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno compito il cliente in apertura l’iran non dà ordini Adesso bolla e non vuole un’escalation della guerra in Medio Oriente lavora fin dall’inizio per ridurre le tensioni e ritiene fondamentale per la soluzione di questa qui ti fermare la macchina da guerra di Ariana e quanto dichiara in un’intervista l’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran ache spiega la posizione di Teheran sul conflitto all’indomani della fine della tregua e della ripresa dei combattimenti Che parola Chiama stanno già provocato 240 morti 3 palestinesi della striscia punto di vista concludi l’ambasciatore a Massimo organizzazione di Liberazione Nazionale legittima secondo il diritto internazionale intanto non si fermano i combattimenti sento attaccato primo giorno più di 400 obiettivi ...