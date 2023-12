Ultime Notizie Roma del 02-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Filippo Turetta Giulia Cecchetti nell’area industriale di Fossò da appena 6 km da casa della ragazza intorno alle 23:40 di sabato 11 novembre e quanto stabilito l’autopsia quando Torretta si è dato alla fuga lei era già morta a causa delle coltellate circa 20 e delle lesioni subite Durante la fase dell’aggressione da parte del suo ex fidanzato quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un’azienda di una ventina di minuti prima era già stata aggredita Viconovo si parla di shock emorragico per la causa del decesso intanto Turetta è stato sentito dal PM di Venezia Andrea Petroni non interrogatorio durato quasi 9 ore a differenza di quanto successo con il Jeep questa volta ha parlato avrebbe dato risposte articolate fermando Sì però davanti a diversi non ricordo e mi è ...