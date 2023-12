Ultime Notizie Roma del 02-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in Torniamo a parlare dell’omicidio di Giulia Cecchetti ne terminato dopo quasi 9 ore di interrogatorio di Filippo Torretta in carcere con l’accusa di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchetti nel 11 novembre il 21enne risposto alle domande davanti al PM di Venezia Andrea Petroni pause lunghe silenzi lacrime sguardo spento ma anche risposte articolate quelle che non aveva dato il gip tre giorni fa e alcune incongruenze nel verificate con domande puntuali di fronte a diversi non ricordo e quel mi è scattato qualcosa in testa per spiegare loro re poi la sua verità il perché dell’omicidio che ha sconvolto tutta l’Italia il 23 novembre 5 giorni prima di morire Vincenzo Angri Tano la 42 anni uccisa nel pomeriggio di martedì ad Andria dal marito Luigi Leonetti era stata schiaffeggiata ...