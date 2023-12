Altre News in Rete:

Ucraina - Russia, Orsini: 'Ecco la novità: Kiev ha perso la guerra'

'Sapete la novità L'ha perso la guerra'. E' la 'sentenza' del professor Alessandro Orsini che su Facebook emette il suo verdetto - che appare definitivo - sul conflitto checombattono da circa 650 giorni.Il docente di sociologia del terrorismo internazionale è diventato, sin dal febbraio 2022, una figura polarizzante nel dibattito sulla guerra. Le sue ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin ordina: “170mila soldati in più”. Kiev: “Rischiato nella notte un incidente ... la Repubblica

Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Nella notte sfiorato l’incidente nucleare a Zaporizhzhia”. Zelensky: “Necessari… La Stampa

L'Europa deve agire subito per evitare il piano della Russia di controllare il mercato dell'idrogeno

L'invasione della Russia in Ucraina ha ridefinito per sempre la mappa per quanto riguarda il modo in cui l'Europa concepisce il suo rapporto con l'energia. La sovradipendenza dell'Europa dalla Russia, ...

Zaporizhzhia, rischiato stanotte «l'incidente nucleare»: l'annuncio di Energoatom. Ecco cosa è successo

La scorsa notte l'Ucraina è stata attaccata da 11 droni kamikaze russi «Shahed di fabbricazione iraniana» lanciati dalla Crimea, 10 dei quali sono stati abbattuti ...