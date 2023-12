(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Sapete la? L’hala”. E’ la ‘sentenza’ del professor Alessandroche su Facebook emette il suo verdetto – che appare definitivo – sul conflitto checombattono da circa 650 giorni.?Il docente di sociologia del terrorismo internazionale è diventato, sin dal febbraio 2022, una figura polarizzante nel dibattito sulla. Le sue analisi e le sue osservazioni, che hanno avuto ampia risonanza soprattutto attraverso Cartabianca su Raitre e ora con E’ sempre Cartabianca su Rete4, sono state spesso criticate. “Sono stato oggetto di una violenta campagna di diffamazione per avere detto che l’avrebbela. Sapete la ...

Altre News in Rete:

Il vescovo di Kiev. Il nostro Avvento in Ucraina fra stanchezza e voglia di pace

Si riferisce al suo impegno "quadrangolare" fra, Usa e Cina. Lo vedo come un tentativo di coniugare gli elementi fondamentali della natura: terra, fuoco, acqua e aria. Per chi non ...

Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Nella notte sfiorato l’incidente nucleare a Zaporizhzhia”. Zelensky: “Necessari… La Stampa

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin ordina: “170mila soldati in più”. Kiev: “Rischiato nella notte un incidente ... la Repubblica

Ucraina-Russia, Orsini: "Ecco la novità: Kiev ha perso la guerra"

"Sapete la novità L'Ucraina ha perso la guerra". E' la 'sentenza' del professor Alessandro Orsini che su Facebook emette il suo verdetto - che appare definitivo - sul conflitto che Ucraina e Russia ...

Kiev, nella notte si è rischiato l’incidente nucleare a Zaporizhzhia

Secondo il presidente dell’agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, la c entrale nucleare di Zaporizhzhia nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre è stata “ sull’orlo di un incidente ...