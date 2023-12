Uccise moglie e suocera | condannato all’ergastolo | il sollievo del figlio

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) Femminicidio di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, ergastolo a Jawad Hicham. Il duplice assassinio è avvenuto ad Arezzo nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023 ad Arezzo, sotto gli occhi dei figli della coppia, di 17 e 2 anni. Dopo aver assistito alla sentenza, il diciassettenne ha dichiarato di sentirsi sollevato.Leggi anche: Morte di Liliana Resinovich, il corpo sarà riesumato Jawad Hicham“Pensavo che avrebbero dato una pena più bassa, di pochi anni, ma finalmente quello che avevamo sperato per diversi mesi hanno finalmente fatto”, ha detto il ragazzo di 17 anni dopo la condanna del padre. Hicham, di origine marocchina, ha 38 anni. LaSara Ruschi, ne aveva 35, e la, Brunetta Ridolfi, ne aveva 76. La coppia di marito eviveva da separata in casa. La notte dell’assassinio un litigio degenerò in un assalto con il ...