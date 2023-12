Uccide i jihadisti da eroe | ma i soldati lo eliminano La tragedia di Yuval

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Morto da. Ma ucciso non dai terroristi che stavano seminando il panico alle porte di Gerusalemme, bensì daidello Stato israeliano cheDoron Castleman stava cercando di difendere. È il tragico epilogo, laterale, dell’attentato di Gerusalemme ad opera di Hamas che ha infranto la debole tregua in Palestina Le immagini di sorveglianza mostrano Castleman che corre verso gli aggressori armato, cercando di fermarli. Ne segue un conflitto a fuoco in cui i due terroristi vengono uccisi, ma purtroppo Castleman viene ferito a morte. Nel pieno della confusione, come mostrato nei video dall’aspetto crudo e brutale, si inginocchia, getta via l’arma e alza le mani in segno di resa mentre grida “Non sparate”. Tuttavia, viene colpito nuovamente da uno dei, che ha erroneamente scambiato Castleman per un terzo ...