Altre News in Rete:

Le partite di oggi, sabato 2 dicembre 2023 - Calciomagazine

Il Venezia ospita l'Ascoli e può cercare di portare a 5 ladei successi utili consecutivi. In Serie C si giocano incontri ine tre i gironi ma è in particolare in quello B dove troviamo ...

Tutti in fila per un panino in offerta speciale a 3 euro: dai bimbi in uscita da scuola ai genitori. Un aspetto su cui riflettere Orizzonte Scuola

Ferrara, tutti in fila da Mc Donald's per un panino scontato La Nuova Ferrara

Angelina Mango in streaming con la canzone “Fila indiana”

‘Fila indiana’ è il nuovo singolo di Angelina Mango disponibile in radio e in streaming. Una canzone diversa dai successi a cui ci ha abituato.