Truffa della multa con il QR code in Italia | come difendersi

Leggi su quifinanza

(Di sabato 2 dicembre 2023) Unaparticolarmente complessa ha recentemente visto la luce a Milano, quando un cittadino ha segnalato una falsacon sistema di pagamento elettronico. Il verbale fasullo era stato messo sul parabrezzasua auto parcheggiata in Piazzale Lagosta. Riportava una contravvenzione da 25 euro e la possibilità di saldarla in forma agevolata entro due gironi e pagare solo 12,50 euro, attraverso l’utilizzo di un QR. A destare sospetti è stata però l’assenza del luogo edata sulla. Per questo il cittadino ha segnalato l’accaduto alla Polizia Locale, che sta ora conducendo indagini approfondite per risalire ai criminali autori del foglio. Altri episodi simili sono emersi in altre localitàne,Abbiategrasso, e si teme ...