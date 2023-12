«Triplicare il nucleare» contro il cambiamento climatico | l’appello di 20 Paesi a Cop28 | asse tra Usa | Francia e Arabia Saudita

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) Gli Stati Uniti destineranno al Fondo per il clima tre miliardi di dollari, dopo l’annuncio della vicepresidente Kamala Harris a Dubai per la conferenza delle Nazioni Unite che ogni anno fa sedere allo stesso tavolo i governi di tutto il mondo per discutere di come affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. AllaHarris, ricordano i siti di informazione internazionali, illustrerà inoltre gli obiettivi dell’amministrazione Biden per il dopo conflitto tra Israele e Hamas. Ci si aspetta da parte della vicepresidente che sottolinei come – in uno scenario post-guerra – l’auspicio è che il popolo palestinese di Gaza e in Cisgiordania sia riunito sotto un’unica entità governativa. Attesi quindi gli incontri con i leader regionali, tra cui lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti. «Nei suoi incontri, la vicepresidente delineerà i ...