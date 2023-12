Tre libri e una mostra che celebrano la moda in tutta la sua poliedricità

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Laè la celebrazione dell’effimero: potremmo dire così. L’effimero che esula dalla mera funzionalità degli oggetti. Dunque, non riguarda assolutamente solo gli abiti. Lasegue un principio che fin dall’epoca degli antichi greci ha caratterizzato non soltanto i rapporti e i codici tra gli uomini, ma anche l’idea del sublime in natura, l’immagine artefatta e struggente della perfezione, dell’assoluto: la ricerca del bello. La ricerca del bello coincide con la celebrazione dell’effimero. Eppure, a ben pensarci, favorisce la coesione sociale, i legami, i sodalizi, gli innamoramenti, le passioni. Allevia il senso di desolazione esistenziale che altrimenti ci afferrerebbe alla gola, che afferra alla gola chiunque di noi sosta troppo a lungo con il pensiero della morte. Consiste in una specie di divertimento, letteralmente, un modo di «divergere», ...