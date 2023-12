Tre arresti cardiaci e tre volte salvata dai medici | “Ora serve un farmaco speciale dagli States”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSenza la determinazione deiche quella notte erano in servizio nell’Ospedale del Mare di Napoli, dov’è arrivata in codice rosso, probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Per ben treil suo cuore si è fermato. E per trei sanitari l’hanno rianimata. E’ il racconto di un miracolo quello di Oleksandra Kotsiborska, medico ucraino da anni in Italia e iscritto all’Ordine di Napoli. Ma Oleksandra è soprattutto madre di una 17enne affetta da una rara sindrome cardiaca che provoca gravi aritmieventricolari, svenimenti, sincope e, purtroppo, morte improvvisa: per aiutare la ragazzaunstatunitense, introvabile in Italia, per avere il quale la madre lancia un appello. “Sono una donna forte, non piango mai, affronto con determinazione le difficoltà della ...