Traffico Roma del 02-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto diverse le segnalazioni in città di alberi caduti per il forte vento cautela alla guida e a piedi e proprio per la caduta di alberi è stata chiusa via Filarete tra via Ciro da Urbino e via Bartolino da Novara Chiuso anche viale dello Scalo di San Lorenzo tra Largo Eduardo talamo e piazzale labicano aperta solo la corsia riservata ai tram alle 18 allo stadio Olimpico Lazio Cagliari previste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle roselline di bus in partenza dai diversi quadranti della città in tema trasporto ferroviario oggi o domani la linea firenze-interessata da lavori i treni alta velocità Intercity e regionali subiscono modifiche e ...