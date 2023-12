Traffico Roma del 02-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi orario lungo per le linee della metropolitana le ultime corse dei treni da capolinea saranno a 1:30 di notte orario lungo anche per il tram 8 da Piazza Venezia l’ultima corsa Sara alle 3:29 dal letto alle 3 Domani appuntamento con la seconda domenica ecologica della stagione autunno inverno2024 previsto lo stop alprivato all’interno della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste alcune deroghe potranno circolare liberamente ad esempio le auto Euro 6 benzina quelle elettriche ibride a GPL a metano o BiFuel a via libera anche alle auto con contrassegno disabili mezzi dei servizi sharing tutti i dettagli e sono su ...