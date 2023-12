Traffico Roma del 02-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione riaperta alla galleria nuova circonvallazione interna tra via della Batteria Nomentana via Gerardo Chiaramonte a seguito di lavori in direzione sia inevitabile la formazione di code code sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina pioggia accompagnata e localmente dal vento forte stanno interessando diversi quadrati del territorio chiusura temporanea per lavori di potatura di viale dello Scalo di San Lorenzo tra Largo Eduardo talamo e piazzale labicano entrambe le direzioni riaperta la corsia preferenziale sull’autostradaFiumicino delle 730 riduzione della carreggiata per lavori di manutenzione a via dell’Imbrecciato nella fascia oraria 73015 in direzione di via Cristoforo Colombo oggi e domani domenica 3 dicembre lavori sulla linea ...