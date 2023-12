Traffico Roma del 02-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dura per la galleria nuova circonvallazione interna è chiuso il tratto tra Batteria Nomentana e la stazione Tiburtina in direzione San Giovanni per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate su percorsi alternativi le linee 135 e 548 domani è in programma la seconda domenica ecologica della stagione autunno inverno2024 previsto lo stop alprivato all’interno della fascia verde al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto sono previste alcune deroghe potranno ad esempio circolare liberamente le auto Euro 6 benzina quelle elettriche ibride a GPL BiFuel ovvero benzina più GPL o benzina più metano anche trasformati ma solo se è marciante a GPL o metano e omologati in ...