Traffico Roma del 02-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto temporaneamente chiusa per lavori la Galleria della Nuova Circonvallazione interna tra via della Batteria Nomentana e via Chiaromonte verso San Giovanni evitabile la formazione di code che segnaliamo a partire dalla via Salarianel complesso scorrevole sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 pioggia accompagnate localmente da forte stanno interessando diversi quadranti del territorio un invito Dunque di una maggiore prudenza nella guida proseguono i lavori sulla via Salaria con modifiche alla viabilità all’altezza di Settebagni inevitabile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorprevista per le 9 una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli termine alle 13 sono in programma per oggi e domani domenica 3 dicembre lavori sulla linea Firenze ...