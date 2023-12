Traffico Roma del 02-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità temporaneamente chiusa per lavori la galleria in circonvallazione interna tra via della Batteria Nomentana & via Chiaromonte verso San Giovanni chiuso a Monteverde per lavori il tratto di via di Ponziano tra Viale Trastevere via Giano parrasio attenzione alla segnaletica proseguono i lavori anche sulla via Salaria con modifica alla viabilità all’altezza di Settebagni inevitabile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorprevista per le 9 una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli con termini alle 13 uno sguardo al trasporto pubblico programmati per oggi e domani domenica 3 dicembre lavori sulla linea Firenzepreviste variazioni e cancellazioni per i treni alta velocità per alcuni treni Intercity e Intercity notte ...