Traffico Roma del 02-12-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 2 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale da segnalare Tuttavia rallentamenti per un incidente sulla via Cassia all’altezza dell’incrocio con via di Casal Saraceno chiusa Monteverde per lavori il tratto di via di Ponziano tra Viale Trastevere e via Giano parrasio prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Salaria con modifica alla viabilità l’altezza di Settebagni inevitabile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiormaggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...