Touched out materno | le cose da sapere sulla sindrome da burnout delle mamme

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tra i pregiudizi probabilmente più duri a morire con i quali ogni donna deve confrontarsi durante la gestazione e nel periodo del puerperio c’è sicuramente quello per cui tutto ciò che interessa la gravidanza è bello e positivo. Parallelamente, sempre per effetto di una cultura misogina, l’idea che il corpo della donna, una volta diventata madre, non sia più il suo. Tanto per fare un esempio: quanti, anche sconosciuti, sentono il dovere e il bisogno, quando vedono una donna in gravidanza, di toccarle il pancione? Quanti fanno passare il messaggio secondo cui prima viene il bambino e poi la madre, come se le due esigenze non dovrebbero andare di pari passo? Quanti, ancora, orientando tutto in funzione del feto e del neonato ignorano i bisogni e le necessità della donna? Ecco, in un quadro di questo tipo ladatrova una sua migliore ...

Altre News in Rete:

Touched out materno, la sindrome da esaurimento materno Nostrofiglio

Sindrome da esaurimento materno: che cos'è il touched out Vogue Italia

BAN vs NZ: Mushfiqur Rahim becomes first Bangladesh batter out handling the ball, 11th overall

Bangladesh batter Mushfiqur Rahim was dismissed for handling the ball on Day 1 of the second Test against New Zealand in Dhaka on Wednesday. Rahim became the first Bangladeshi man to be adjudged out ...

Under Putin, the uber-wealthy Russians known as ‘oligarchs’ are still rich but far less powerful

Putin was reported to have told about two dozen of the men regarded as the top oligarchs in a meeting later in 2000 that if they stayed out of politics, their wealth wouldn’t be touched. (AP ...