Torna Cook40 con Flavio Montrucchio | l' ospite e le anticipazioni della prima puntata

(Di sabato 2 dicembre 2023) Riparte “’”, il programma realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle e dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, in onda da sabato 2 dicembre alle 12.00 su Rai 2. Tante le novitàterza stagione, a partire dal nuovo conduttore...

