Top 5 migliori classici Disney di Natale

Leggi su tuttotek

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si respira aria di natalizia in questo mese di dicembre, Babbosta per arrivare con tanti regali per tutti i bambini buoni del mondo, ma mancano ancora un po’ di giorni prima che arrivi e qual è il modo migliore per aspettarlo? Guardare un bel film di! Ecco qui i 5da guardare ain attesa del grande giorno Dicembre è sempre un mese freddo, in cui, per non cadere malati, ma anche per respirare aria natalizia e restare belli comodi al caldo, è un’ottima idea quella di mettersi sul divano con una bella coperta, una cioccolata calda e, se è possibile, anche un bel camino che riscaldi la casa e crei la giusta atmosfera. Qual è la cosa migliore da fare sul divano? Vedere un bel film! E che film possiamo vedere in periodo di festività Un bel ...