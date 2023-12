The Voice Kids | Clementino fa il caos | piange e blocca Arisa

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella seconda puntata di Thedi venerdì 1° dicembre 2023 c'è stato un colpo di scena inaspettato. Il piccolo Simone di 11 anni, proveniente da Rozzano, con la sue esibizione de L'Essenziale di Marco Mengoni ha colpito tutti, in particolar modoche è scoppiato are. Il rapper non si è trattenuto e ha fatto persino fatica a parlare nel commentare il piccolo talento. "Tra i miei tanti difetti ne ho uno in particolare quando si tratta di gente che combatte mi emoziono subito", ha ammesso con la voce rotta il rapper, che poi ha aggiunto: "Questo è un pezzo che ascolto sempre quando sono nei momenti no perché mi tira su e sentirla adesso con la tua voce è stata una combo letale. Non me lo aspettavo. Sono un rapper e di solito per un rapperre è brutto me chi se ne frega io ...