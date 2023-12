The Voice Kids 2023 | eliminati 2^ puntata | Antonella Clerici si commuove

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si è appena conclusa la 2^di The. Si è ancora nella fase delle Blind Auditions, o Audizioni al Buio come le chiama la conduttriceed i quattro coach Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e Arisa hanno dovuto eliminare dei giovani talenti. Nelladi stasera sono statiGiuliana di 11 che con la travolgente Fiesta di Raffaella Carrà non ha fatto girare nessuno dei coach. Ha incassato i complimenti di Gigi D'Alessio per l'ottimo spagnolo ed il consiglio di migliorare l'intonazione. Anche Giulia di 11 anni sulle note di Bellissima di Annalisa non ha convinto i coach. A lei Gigi D'Alessio ha consigliato di studiare e prepararsi meglio. Non supera le Blind Auditions Anna Celebre con Ci pensiamo domani di Angelina ...