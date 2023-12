Terza categoria | Monterosso | rissa tra due compagni in campo | la società caccia entrambi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Bergamo. Un diverbio sfociato in un’aggressione. Nella partita di calcio del campionato ditra Ares Redona e Polisportiva, giocata domenica 26 novembre, due calciatori ospiti sono venuti alle mani dopo un diverbio. Un’aggressione fisica, un “raptus d’ira”, come lo ha definito la, “così fulmineo, intenso e imprevedibile che purtroppo nessuno ha avuto neanche il tempo di intervenire, nonostante in quei pochi istanti, come possono testimoniare tutti i presenti, si siano arrecate delle conseguenze fisiche veramente devastanti su uno dei due coinvolti e tragicamente sorprendenti per quello che poteva invece semplicemente fermarsi in un piccolo diverbio per futili motivi tra”, si legge in un comunicato diffuso sabato (2 dicembre). L’aggressore è stato squalificato ...