(Di sabato 2 dicembre 2023) Undi5.5 ha scosso alle 3.35 (le 4.35 in Italia) la regione di Ramganj, in. Il sisma – precisa l’Usgs, l’ente statunitense per la rilevazione dei terremoti – ha avuto epicentro a 10 chilometri di profondità. Al momento non si ha notizia di vittime. Lasarebbe invece 5.8 secondo il centro tedesco di ricerca GFZ. Ilsi trova in una complessa area geologica: da un lato scivola sotto (subduzione) il Myanmar (Birmania), dall’altra è sottoposto alle forze del movimento della penisola indiana.Il termine subduzione indica una zona dove una placca terrestre si infila sotto un’altra, generando enormi tensioni. Le aree di subduzione sono quelle dove si verificano i terremoti più violenti, come quello del 2004 in Oceano Indiano che causò (con il conseguente ...

Altre News in Rete:

++ Terremoto di magnitudo 5.5 in Bangladesh ++

Undi5.5 ha scosso alle 3.35 (le 4.35 in Italia) la regione di Rmganj, in Bangladesh. Il sisma - precisa l'Usgs, l'ente statunitense per la rilevazione dei terremoti - ha avuto ...

++ Terremoto di magnitudo 5.5 in Bangladesh ++ - Italia-Mondo Alto Adige

Magnitudo 5.5, Terremoto in Bangladesh QUOTIDIANO NAZIONALE

Terremoto in Bangladesh, forte scossa 5.5 nella notte

Terremoto oggi in Bangladesh. Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso alle 3.35 (le 4.35 in Italia) la regione di Ramganj, in Bangladesh. Il sisma - precisa l'Usgs, l'ente statunitense per la ...

Terremoto di magnitudo 5.5 in Bangladesh

ROMA, 02 DIC - Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso alle 3.35 (le 4.35 in Italia) la regione di Ramganj, in Bangladesh. Il sisma - precisa l'Usgs, l'ente statunitense per la rilevazione dei ...