Terra Amara | anticipazioni 3-9 dicembre 2023 | ecco chi muore e chi sta per suicidarsi

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 2 dicembre 2023)da domenica 3 a sabato 9Quando Fikret torna a casa, ha una discussione con Mujgan, che ha scoperto della relazione tra Fikret e Umit. Mujgan, per vendicarsi dell’amica, decide di rivelare a Zuleyha il tradimento di Demir mostrandole una foto. Demir, intanto, si reca dal procuratore per chiedere spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret e si dice pronto a farsi giustizia da solo qualora non vengano presi provvedimenti adeguati. Dopo gli ultimi avvenimenti, villa Yaman è in stato di agitazione: Sevda è in pena per sua figlia, ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ricucire i rapporti con lei, decide di chiamarla, ma la telefonata viene ascoltata da Sermin, la quale intuisce che tra le due c’è un rapporto più ...