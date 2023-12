Tensione tra SSC Napoli e Comune per lo Stadio Maradona | Il Retroscena dell’Incontro

(Di sabato 2 dicembre 2023)e polemiche emergono dall’incontro tra SSCper il futuro dello, con De Laurentiis in attesa di risposte. Emergono dettagli e tensioni dall’incontro tenutosi un mese fa tra la SSCe ildiriguardo il futuro dello, la proposta di De Laurentiis rifiutata dalSecondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il progetto presentato da Aurelio De Laurentiis, ideato dall’architetto Gino Zavanella, proponeva unoda 40mila posti. Tuttavia, ildiha rifiutato l’idea, desiderando una capienza minima di ...

Altre News in Rete:

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric vuole organizzare il suo funerale!

...tutti i suoi parenti e i suoi cari " per cui ci immaginiamo che la serata non si svolga con così tanta serenità come lui desidera. Pensiamo che qualcuno possa cedere davanti allae che ...

Perché Hamas e Mosca creano tensione tra Usa e Turchia Formiche.net

"Tensione tra acquisti e vendite sul mercato delle patate" Freshplaza.it

Monza-Juventus, scontro social tra Rabiot e Gagliardini: cos’è successo

Rabiot e Gagliardini – La vittoria da brividi della Juventus a Monza consegna alla squadra di Allegri la momentanea vetta della classifica, in attesa dell’Inter impegnata domenica sera a Napoli. La fo ...

Al Hilal-Al-Nassr, tifosi inneggiano a Messi: CR7 risponde con baci

Momenti di tensione tra Cristiano Ronaldo e l'arbitro durante lo scontro al vertice in Saudi Pro League tra il suo Al Nassr e la capolista Al Hilal, vincitrice della partita per 3-0. Il portoghese, do ...