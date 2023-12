Tennis | Lorenzo Musetti e la necessità di equilibrio | diventare padre e Corrado Barazzutti super coach

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Una chiusura di stagione da n.27 del mondo.non ha lasciato il segno come avrebbe voluto nelle ultime fasi del 2023. Il carrarino ha fatto fatica a esprimersi sulleficie veloci e a livello indoor e anche l’ultima prestazione contro il serbo Miomir Kecmanovic, nella semifinale di Coppa Davis contro la Serbia, è stato un po’ la rappresentazione delle criticità del toscano. Le qualitàtiche non sono da mettere in discussione, ma il suo modo di esprimerenon è sufficientemente continuo e soprattutto la sua posizione in campo lo espone sovente agli attacchi degli avversari. Tradotto: l’essere così lontano dalla riga di fondo va anche a svilire le sue giocate, che potrebbero avere un effetto ben diverso avendo un approccio più aggressivo. Un problema che ...