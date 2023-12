Tempesta d' amore trame 3-9 dicembre 2023 | Carolin si dichiara

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023)Lamprecht dichiarerà il suoa Michael Niederbühl nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Stando alledal 3 al 9, intanto, Ariane, dopo aver tentato di scappare, verrà finalmente arrestata, proprio grazie al coraggio di Michael, il quale, però, rimarrà ferito. Poco dopo, Werner farà una scoperta sconcertante a proposito dei nuovi soci del Fürstenhof. L'anziano albergatore, in particolare, verrà a sapere, dall'investigatore che ha ingaggiato, che Alexandra Schwarzbach è una ex fidanzata di Christoph. Dal canto loro, Constanze e Henning si confronteranno sui sospetti della Von Thalheim su Paul e Josie. La donna, infatti, sarà certa che tra il suo fidanzato e la cuoca ci sia qualcosa e chiederà al cugino ...