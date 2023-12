SWAT su Rai2 | trama e cast puntata 18 – Stagione 6

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Questa sera, sabato 2 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda l’episodio 18 della sestadel telefilm S.W.A.T. dal titolo Stoccolma. Vediamo insiemee attori per decidere se vale la pena vederlo. S.W.A.T. –Episodio 18 La18 della sestadi, intitolata “Cinque pezzi facili”, è stata trasmessa in Italia da Rai 2 il 2 dicembre 2023. Dopo la nascita della figlia Vivian, Hondo rientra al lavoro. La squadra viene chiamata a investigare su una banda di ladri di origine mediorientale, in cerca di cinque favolosi gioielli, di cui fanno parte cinque gemme estremamente preziose trafugate da un antico Corano. I ladri sono guidati da un uomo chiamato Omar, che è disposto a tutto pur di ...