Svelato uno dei Colpevoli dei Furti Estivi nelle Auto dei Bagnanti | Identificato e Denunciato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Chieti - I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno fatto luce su uno degliri deiche hanno interessato ledeidurante la stagione calda. Il protagonista è un 20enne di origini bosniache, già noto alle forze dell'ordine con le iniziali A.S. Il giovane è statoin seguito a un episodio avvenuto lo scorso agosto, quando, in collaborazione con un complice ancora da identificare, avrebbe preso di mira una Tesla Model Y lasciata in sosta nei pressi della spiaggia di Vallevò da un abitante di Lanciano. Dopo aver infranto un finestrino, i due ladri hanno asportato diversi beni dall'abitacolo, per un valore complessivo di circa mille euro, allontanandosi rapidamente. La pronta reazione dei, che hanno assistito al furto e ...