Sudtirol-Como | Serie B | ospiti a caccia del terzo posto | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Quindicesima giornata diB dagli incroci interessanti. Tra questi anche, in programma alle ore 16:15 allo stadio Druso. Un match importante per entrambe le squadre, con gliche hanno l’opportunità di portarsi in terza posizione e rafforzare la propria candidatura in ottica playoff. I lombardi sono infatti quinti in classifica con 25 punti, gli stessi della Cremonese, e con una vittoria si porterebbero alle spalle del duo di testa formato da Parma e Venezia, scavalcando il Catanzaro. Più in basso i padroni di casa, stabili a metà classifica con 17 punti. Gli altoatesini non stanno riuscendo ad emulare la bella stagione dello scorso anno e necessitano di una vittoria per non staccarsi ulteriormente dalla zona playoff. Le ultime da, con le ...