Stupro di Caivano | va ai domiciliari in Veneto uno dei due maggiorenni

(Di sabato 2 dicembre 2023) AGI - Il gip di Napoli Nord ha deciso di concedere gli arrestiper uno dei componenti del branco che aveva stuprato ripetutamente due cuginette di 12 e 10 anni a(Napoli). La decisione ha provocato dolore nella famiglia. "Ciò che ha fatto a nostra figlia è bruttissimo, e anche se dobbiamo aspettare il processo, la condotta contestata è talmente grave che non doveva essere scarcerato", dicono gli avvocati Clara Niola e Sergio Pisani, difensori delle giovani vittime. A disporre per il 19enne, coinvolto nella vicenda con sette minori e un 18enne, iin un comune delcon applicazione del braccialetto elettronico è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord Fabrizio Forte, che ha accolto, nonostante il parere contrario della Procura, l'istanza di ...