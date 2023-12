Stupro di Caivano | scarcerato uno dei responsabili

(Di sabato 2 dicembre 2023) che è stato posto agli arresti domiciliari, ma andrà in Veneto Il giudice per le indagini preliminari Fabrizio Forte ha concesso gli arresti domiciliari ad uno deidellodelle due cuginette di. Si tratta del 19enne arrestato con l’accusa di violenze insieme a un 18enne e ad altri sette minorenni. Il gip ha accolto l’istanza del difensore del ragazzo nonostante il parere contrario della procura di Napoli. Il giovane, però, a quanto si apprende dal Corriere della Sera, sarà affidato ad un parente che vive in Veneto e che si sarebbe reso disponibile ad accoglierlo. Secondo il giudice, sarebbe necessario l’allontanamento del giovane dall’ambiente di degrado dove si sono consumati gli abusi «innestati in un contesto territoriale di profonda incuria e abbandono e sono stati agevolati dal senso di appartenenza al ...

Altre News in Rete:

Stupro Caivano, ai domiciliari il 19enne arrestato. L'avvocato delle bambine: "Loro ancora lontane dalle famiglie, vittime due volte" - Il

... per questo l'allontanamento del 19enne da, "appare elemento piuttosto rassicurante in ordine alla rescissione dei legami con il predetto contesto, inducendo a confidare in un'adeguata ...

Scarcerato lo stupratore di Caivano, pm all'attacco: «È lui il capobranco» ilmattino.it

Caivano, stupro di gruppo delle due cuginette di 10 e 12 anni: esce dal carcere e va ai domiciliari uno dei r… La Stampa

Stupro di Caivano, ai domiciliari in Veneto uno dei due maggiorenni indagati

Decisione che ha scatenato anche la protesta di una delle mamme delle due cuginette di Caivano stuprate dal branco la scorsa estate: “Non c'è giustizia, noi ci battiamo per tutelare la vittima da ...

Stupro cuginette di Caivano, scarcerato uno dei maggiorenni del branco. Il giudice: andrà da un parente in Veneto, lontano da qui

Domiciliari per uno dei due maggiorenni indagati per gli abusi sessuali ai danni delle due cuginette di Caivano. È quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari… Leggi ...