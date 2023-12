Stupro delle cuginette di Caivano | scarcerato uno degli accusati È in Veneto col braccialetto elettronico

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lascia il carcere e trascorrerà i domiciliari a Venezia, unostupratoriduedi. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dei domiciliari per uno dei due maggiorenni arrestati insieme a sette minori lo scorso settembre perché ritenuti componenti del branco che per mesi ha violentato e vessato duedi 10 e 12 anni approfittando della loro fragilità (una è affetta da deficit mentale cognitivo) e dello spaventoso degrado sociale, culturale e morale che le circondava. La scarcerazione adottata dal Tribunale di Napoli Nord è stata presa nonostante il parere contrario della Procura. Il 19enne, ritenuto dagli inquirenti il capo branco dellodi, passa dal ...