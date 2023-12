Stupri di Caivano | la famiglia della vittima | “Stupefatti da scarcerazione”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadel 19enne (posto ai domiciliari in Veneto dal Gip del tribunale di Napoli Nord, malgrado il parere contrarioprocura) coinvolto neglidiai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni viene commentata con amarezza dai familiaripiù piccola, assistiti dall’avvocato Clara Niola. Attraverso il loro legale dicono di essere “rimasti a bocca aperta dopo aver appreso la notizia; ciò che ha fatto a nostra figlia è bruttissimo, e anche se dobbiamo aspettare il processo, la condotta contestata è talmente grave che non doveva essere scarcerato”. Tristezza e sconforto, fa sapere l’avvocato, sono nuovamente calati sui volti dei genitoripiccola, anche perché il 19enne “non ...

