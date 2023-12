Strutture divelte dall’acqua e voragini sui moli di cemento | l’erosione avanza sul litorale romano Le immagini dal drone

(Di sabato 2 dicembre 2023)continua adre sul, dove ormai numerosi stabilimenti balneari sono pesantemente danneggiati. Ad Ostia, l’ultima mareggiata significativa è avvenuta all’inizio di novembre, ma anche in assenza di onde particolarmente alte il fenomeno erosivo prosegue. Qui siamo nel tratto didi Levante, dove ilmostra i danni causati via via dalle onde. Crolli esono visibili suiin, mentre numerosein legno sono stateche le ha invase. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

