Stress e ansia rafforzano il cancro | il supporto psicologico è fondamentale

(Di sabato 2 dicembre 2023)e depressione sono alleati del. Se può sembrare ovvio che le malattie oncologiche ‘si nutrono’ di emozioni negative, ora la scienza ci conferma che le “sfruttano” anche per proteggersi dagli attacchi del sistema immunitario mirati a sconfiggerlo: possono infatti compromettere l’esito dei trattamenti immunoterapici, rendendoli meno efficaci. La cura dello stato emotivo diventa quindi centrale come l’uso delle altre terapie. Salute fisica e psicologica sono strettamente collegate, come abbiamo più volte ribadito, tanto più quando una persona si trova ad affrontare un tumore, già di per sé sfida estenuante e difficile da sostenere. Che diventa quasi impossibile se, da lato psichico, non è supportata dalla speranza di una guarigione, da emozioni quanto più possibile positive, promosse anche grazie all’aiuto di esperti, ...

