Stop dalla Soprindenza al taglio dei pini a Castel Fusano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ostia, 2 dicembre 2023 – La Soprintendenza speciale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in seguito a istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti (16 ottobre 2023) dell’associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), ha comunicato (30 novembre 2023) di aver inibito con specifico provvedimento (nota prot. n. 52114 del 24 ottobre 2023) ildi almeno 64 esemplari di Pino (Pinus pinea) nell’insediamento di Casal Palocco, nel Comune di Roma, a opera del Consorzio di Casal Palocco. La Soprintendenza ha affermato “che l’intervento richiesto (abbattimento di n. 64non sembra … potersi considerare ‘di lieve entità’ come richiesto dall’art. 3 DPR n. 31/2017 per gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”, inoltre “non risulta presentato… il progetto ...