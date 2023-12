Stefano De Martino a Ballando! Milly Carlucci all' assalto del GF

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Conclusasi l'edizione di Tu Si Que Vales, Mediaset ha deciso di sacrificare Grande Fratello per il mese di dicembre mandandolo in onda contro Ballando con le Stelle. In seguito a vari ragionamenti (dallo stop del doppio appuntamento settimanale al cambio di messa in onda) i Vertici di Cologno Monzese hanno scelto di piazzare il reality al sabato, mantenendo inalterata la puntata del lunedì. Per il programma condotto da Alfonso Signorini si tratta dell'ennesimo spostamento di palinsesto che non ha portato a flessioni da parte del pubblico che si è dimostrato uno dei più fidelizzati. Gli ascolti decisamente bassi sono innegabili (attualmente è l'edizione meno visto nella storia sia della versione classica che di quella Vip), ma la puntata del 27 novembre scorso ha fatto registrare il secondo record (2.809.000, 21.1%) dopo la premiere dell'11 settembre 2023 (2.994.000, 23%) grazie al ...