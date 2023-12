Stefania | morta a 47 anni dopo l’intervento di routine | malore fatale mentre tornava a casa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) San Benedetto del Tronto è stata scossa dalla tragica notizia della morte diCamela, 47, un volto conosciuto e amato in città per il suo lavoro presso lo staff del sindaco Antonio Spazzafumo. La comunità, in lutto, cerca di fare i conti con la perdita di una donna tanto stimata.aveva intrapreso un viaggio a Milano per un intervento chirurgico che, in apparenza, si era concluso senza complicazioni. Tuttavia, durante il viaggio di ritorno a San Benedetto con il compagno, ha avuto unimprovviso. Nonostante il rapido trasporto all’ospedale, il suo decesso è stato inevitabile. Questa scomparsa lascia nella disperazione non solo la sua famiglia – madre, padre e compagno – ma l’intera comunità. La morte di, avvenuta poco...