Sta per diventare sacerdote ma “qualcuno” stravolge i suoi piani

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 2 dicembre 2023) La storia che stiamo per raccontarvi è quella di un uomo al quale Dio ha riservato “una strada diversa” da quella che lui aveva intrapreso all’inizio. C’era, sì, una vocazione, ma non era quella che lui immaginava. Allora scopriamo come è andata a finire. Questo uomo era convinto di voler entrare in seminario, ma a L'articolo proviene da La Luce di Maria.