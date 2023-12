SPINE annunciato al PC Gaming Show 2023 Most Wanted

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel brillante palcoscenico dell’evento PC, lo sviluppatore Nekki ha finalmente svelato il primo sguardo al gameplay del tanto atteso gioco d’azione gun fu,. Il trailer ha immediatamente catturato l’attenzione dei giocatori, offrendo uno sguardo in anteprima al mondo cyberpunk futuristico, allo spettacolare sistema di combattimento e all’estetica vivida dei graffiti.con Trailer e dettaglisi presenta come un’esperienza per giocatore singolo ricca di storia, proponendo ai giocatori di calarsi nei panni della ribelle artista di strada, Redline, affiancata dal suo compagno di lotta senziente,. Il gioco promette di immergere i giocatori in un confronto con il regime ...