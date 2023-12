(Di sabato 2 dicembre 2023)ha illuminato la scena sul ghiaccio di Stavanger (Norvegia) e dall’alto della sua classe cristallina ha letteralmente dominato i 10.000validi per ladel2023-2023 di. Il fuoriclasse italiano ha trionfato con il tempo complessivo di 13:02.71, su un tracciato rivelatosi lento ma letto alla perfezione dal Campione del(nella passata stagione si impose in 12:41.35 nel tempio di Heerenveen quando conquistò il titolo iridato). L’azzurro, già bronzo su questa distanza alle Olimpiadi di Pechino 2022, si è fatto uno splendido regalo anticipato di compleanno, visto che domani spegnerà 30 candeline. Il nostro portacolori, reduce dai secondi posti ottenuti nel massimo circuito internazionale itinerante sui ...

Altre News in Rete:

Fondazione Fiera Milano: vara piano di investimenti triennale da 228 mln

In particolare, tra gli investimenti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, si segnalano 15 milioni di euro per la realizzazione della pista die del campo di hockey ...

Speed skating, David Bosa 20° sui 500 a Stavanger. Bene Francesca Lollobrigida sui 1500 in Division B OA Sport

Speed skating, LA LEGGE DEL PIÙ FORTE! Davide Ghiotto stravince i 10000 metri in Coppa del Mondo, anche Malfatti sul podio! OA Sport

Speed skating, LA LEGGE DEL PIÙ FORTE! Davide Ghiotto stravince i 10000 metri in Coppa del Mondo, anche Malfatti sul podio!

Davide Ghiotto ha illuminato la scena sul ghiaccio di Stavanger (Norvegia) e dall'alto della sua classe cristallina ha letteralmente dominato i 10.000 metri validi per la Coppa del Mondo 2023-2023 di ...

Speed skating, David Bosa 20° sui 500 a Stavanger. Bene Francesca Lollobrigida sui 1500 in Division B

In attesa della gara della Division A dei 10000 con Davide Ghiotto e Michele Malfatti, si concludono le altre gare della seconda giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed ska ...