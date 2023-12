Spari in un’area parcheggio | ordinanza cautelare per un 15enne

Leggi su anteprima24

Armato di pistola, esplose due colpi in prossimità di un gruppo di persone colpendo un veicolo in sosta. Per questo raid avvenuto a marzo a Cercola, i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un'di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un. L'episodio avvenne nell'areadel complesso di edilizia popolare in località Caravita.