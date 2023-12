Spalletti sul sorteggio dell’Italia | “Nessuna paura!” | poi la frase da brividi su Vialli

Leggi su rompipallone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Girone di ferro per l’Italia ai prossimi Europei. Gli azzurri affronteranno Spagna, Croazia e Albania. Il c.t.ha predicato calma e fiducia nella squadra durante l’intervista Rai. Sapevamo che sarebbe stata dura. L’urna di Amburgo, con ogni probabilità, non ci avrebbe concesso unbenevolo. La quarta fascia implica una strada che già all’imbocco è estremamente in salita. E così è stato. Il prossimo giugno, in Germania, l’Italia dovrà scalare una montagna, chiamata gruppo B, per superare il turno. Spagna, Croazia e Albania saranno le nostre avversarie in una terra che rievoca dolci ricordi per il popolo azzurro. Ilci ha regalato due armate e una squadra da non sottovalutare. Negli ultimi confronti le Furie Rosse ci hanno sempre dato filo da torcere, trascinati da uno stile di gioco complicato da ostacolare. ...