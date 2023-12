Sosa | “La sconfitta con il Real Madrid farà crescere il Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roberto, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad “A Tutto” su Tele A sulla sconfita subita dalla squadra azzurra ad opera dele su altro. Queste le sue parole:: ”Aho incontrato tifosi che venivano da ogni parte della Spagna e non solo, è stato un evento bellissimo” “Aho incontrato tifosi che venivano da ogni parte della Spagna e non solo, è stato un evento bellissimo, una giornata straordinaria. Io faccio fatica ad analizzare la, è ingiudicabile per uno come me che è venuto ain C e si ritrova in quello stadio a fare il tifo contro il. …ci sono gli alieni lì Ci sono gli alieni lì, uno di questi è ...