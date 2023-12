Sorteggio Europei calcio 2024 | girone tremendo per l’Italia con Spagna e Croazia

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si è svolto all’Elbphilharmonie di Amburgo ildella fase a gironi deglidiche si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio prossimo in Germania., campione in carica della manifestazione, partiva dalla quarta e ultima fascia e ha pescato unnon facile. Alla cerimonia delha preso parte anche Gigi Buffon che ha riconsegnato la coppa vinta dagli azzurri due anni e mezzo fa a Wembley. Un’urna che pone di fronte alla Nazionale di Luciano Spalletti la temibiledi Luis de la Fuente, sempre pericolosa nelle grandi manifestazioni. Da non sottovalutare soprattutto l’impegno contro la: sicuramente i balcanici non sono temibili come qualche anno fa, ma sono una squadra esperta ...